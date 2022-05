Sebastien HERRERA

Depuis Juin 2010

Ingénieur Commercial

CMT+, Colomiers (31)



CMT+ est un cabinet de conseil specialisé dans le support aux métiers de l'Achat et du Contrôle de gestion.

Depuis sa création en 2003, la société connait une croissance dynamique et a pris recemment une dimension européenne opérant dans quatre pays (Allemagne, Royaune-Uni, Espagne et France) et dispose d'un centre offshore en Tunisie.



Mission

Quelques exemples de prestations effectuées par CMT+:



Achat :



• Sourcing / veille fournisseurs /référencement

• Gestion d’appels d’offres

• Négociation & contractualisation

• Gestion des contrats



Approvisionnement :



• Gestion des demandes d’achats

• Gestion des commandes

• Gestion des catalogues

• Suivi des dossiers achat

• Gestion des litiges



Contrôle de Gestion:



Reporting opérationnel

• Suivi de la performance des fournisseurs

• Analyse de l’évolution des coûts de production

• Suivi des stocks



Reporting financier & budgétaire

• Analyse des dépenses

• Gestion des plans de compte

• Mise en place et suivi d’un prévisionnel



Conseil :



Accompagnement au changement

• Formation des utilisateurs aux processus, outils et bonnes pratiques

• Support à la communication

• Elaboration et suivi des indicateurs de déploiement



Gestion de projet

• Gestion et suivi des ressources, charges & délais

• Analyse des risques et résolution des points bloquants

• Gestion de budget et données

• Suivi des plans d’actions et coordination des acteurs

• Reporting



Audit & Préconisations

• Analyse et cartographie de process

• Support à l’expression de besoins et à la rédaction du cahier des charges

• Rédaction de plan qualité, modes opératoires, plan de continuité de services…

• Elaboration d’indicateurs et mesure de la performance



Notre service informatique supporte nos prestations en utilisant les outils décisionnels et transactionnels



Emplois: Notre développement sur 2012 nous conduit toujours à recruter de nouveaux collaborateurs.



Vous êtes :



• Acheteur, spécialiste de la supply chain ou approvisionneur

• Contrôleur de gestion ou assistant gestion



Vous parlez couramment une ou plusieurs de ces langues: Français, Anglais, Allemand, Espagnol



Désireux d'intégrer une entreprise qui saura dynamiser votre évolution professionnelle à travers de nouveaux projets



Rejoignez nous : Toutes nos offres d’emploi se trouvent sur notre site web: http://www.cmtplus.com/web/12-emplois.php



Retrouvez-nous également sur :

Viadeo: http://fr.viadeo.com/fr/company/cmt

LinkedIn : http://www.linkedin.com/company/cmt



Mes compétences :

Achat

Gestion de projet

Ressources humaines

Audit

Management

Rugby

Finance

Comptabilité

Contrôle de gestion

Contrôleur de Gestion

Gestion