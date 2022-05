Après un master en Management de la chaine Logistique et un apprentissage auprès de Saint Gobain, j'ai continué ma carrière en tant qu'analyste en système d'information chez Mars. Je m'occupe actuellement de deploiement d'application financière globale pour le siège et souhaite continuer à me développer dans le management de projet et rapidement m'orienter vers du management opérationnel.