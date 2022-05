Sébastien HONORIN

Il y à 2 ans j'occupais le poste de Directeur Adjoint dans la branche textile pour une marque de prêt-à-porter à l’expansion internationale, mondiale.



Mon poste consistait a faire une analyse de l'espace de vente et non vente dans le but de tirer le maximum des collaborateurs.



Ainsi mettre en place des actions dans différents domaines tels que la formations, le suivis, l'atteinte des objectifs, commerciaux et non commerciaux, et le management.



J'ai eu l'opportunité de suivre des formations au sein de l'entreprise (formation, management, marketing. Bilan de compétence.



Mes compétences :

Management

Marketing

Sport

Sport marketing

Vie associative

Ressources humaines

Santé

Gestion du stress

Merchandising