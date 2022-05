Sebastien HOUTE

Je suis passionné par le management, l'histoire et la philosophie et tente de relayer en permanence ces trois domaines

J'ai eu l'opportunité de manager plusieurs centaines de collaborateurs, essentiellement des forces de vente, intervenant dans des secteurs d'activité très variées: de la TPE au Grand Compte

Je suis actuellement Directeur des ventes au sein de la Direction Nationale Televente de La Poste Solutions Business

J'accompagne les forces de vente et anime les responsables des ventes territoriaux dans l'atteinte des objectifs commerciaux . En étroite collaboration avec le directeur national televente, je contribue à la conception et à la bonne pratique du Plan d'action Commercial national

Je suis à votre disposition pour vous aider à améliorer l'analyse des performances de votre force de vente



Mes compétences :

Marketing

Vente

Développement commercial

Management

Marketing direct

Gestion de projet

Communication

Grands comptes

Dématérialisation

Nouvelles technologies

Web marketing

Change management