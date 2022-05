Sébastien ICART

Homme de terrain pragmatique, après un parcours de 25 années de management en Restauration et Hôtellerie de Standing, j'ai été diplomé fin 2018 d'un Mastère 2 "Manager de la Stratégie et de la Performance Commerciale". Dans le même temps, je me suis diversifié en acquérant une nouvelle expérience réussie de management dans le Commerce, notamment en Grande Distribution.



Dorénavant, souhaitant mettre à profit, au sein du Commerce ou de l'Hôtellerie, mes compétences de manager parmi lesquelles :



- Assurer le pilotage d'un Centre de Profit et sa gestion financière ;

- Mettre en oeuvre la politique commerciale de l'entreprise et en garantir le respect ;

- Fédérer, développer le Potentiel Humain selon un management Equitable ;

- Organiser les services, agencer les espaces et gérer les équipes ;

- Promouvoir l'entité commerciale ;

- Garantir la Qualité de l'Accueil, être attentif à "L'Expérience Client" et au Suivi de la "Relation Client" ;

- Optimiser l'offre et la Qualité des services ;

- Contrôler le respect de la règlementation & l'application des procédures qualité, sécurité ;

- Gérer les conflits et les situations d'urgence ;

- Développer la Performance Economique de l'entreprise et obtenir des résultats financiers assurant sa pérennité ;

- Piloter des projets internes et transversaux.



Entreprenant, diplomate et meneur, de par ma passion et mon dynamisme, je sais être à l'écoute de mes équipes, à la recherche du développement des compétences, mais aussi, à l'étude de l'évolution de nos métiers, du Commerce, du Tourisme et de l'Economie.



Disponible immédiatement, j'étudie toutes opportunités professionnelles pour un nouveau challenge professionnel au Pays Basque, dans les secteurs du Commerce ou de l'Hôtellerie..



Je vous invite à découvrir mon Curriculum Vitae complet, en visionnant mon site personnel : http://www.sebastien-icart.fr/



Mes compétences :

Management

Gestion

Commercialisation

Marketing

Communication

Restructuration et Création de concept

Microsoft Office

Logiciel de Gestion Hôtelière & Restauration

Pédagogie

Techniques en Service

Gestion du stress

Cuisine gastronomique

Sommellerie

Accessibilité Handicapés

Sécurité Alimentaire

Procédures HACCP

Normes hôtellerie

Savoir Faire Culinaire