Monsieur, Madame





J’exerce depuis plusieurs années les fonctions de directeur dans différent secteur de la distribution. Dans ces fonctions, j’ai été amené à analyser en permanence les ventes, rationaliser des gammes de produits, lancer des opérations promotionnelles, mettre en place des nouvelles politiques de produits, encadrer des équipes.



Garant de l’application de la politique commerciale et des résultats économiques de l’entreprise, je pense pouvoir apporter à-celle-ci la rigueur et du dynamisme dont doit faire preuve un manager.



Ainsi, je pense avoir fait preuve, sur la base de connaissances techniques, d’un esprit de rigueur mais aussi d’initiative. Je suis dynamique, curieux et soucieux d’accroître mes connaissances.



Je souhaite rejoindre une entreprise comme la vôtre. Je suis prêt à me rendre à un entretien afin de connaître plus précisément les missions que vous cherchez à pouvoir et vous présenter en retour les atouts de ma candidature.



Vous trouverez ci-joint mon curriculum vitae, qui vous permettra de mieux apprécier mes compétences et expériences professionnelles.



Je vous remercie de l’attention que vous porterez à ma lettre. Je vous prie de croire en l’assurance de mes sincères salutations.





Sébastien JARDILLET





Mes compétences :

Management d'équipes

budgets

la maintenance

SAP

Microsoft Works

Microsoft Windows

Lotus 1-2-3

Government Legislation

Datamag