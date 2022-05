Sebastien JOLY

Au sein de la Direction Ressources Humaines France, je mene actuellement la conception du nouvel outil de la gestion administrative et de la paie de Carrefour sur la France (environ 110 000 collaborateurs - 5 formats d entreprise).



Posé, sérieux, simple dans la relation, je priorise la satisfaction client et la qualite de la prestation.



Orienté "résultat" besoin de défi, je suis réfléchi, prudent, progressif, dans un souci de maitrise et d'efficacite.



Diplomate, soucieux de représenter son entreprise, je favorise l'esprit d'equipe le partage des valeurs tel que "le faire ensemble" et la solidarite.



Mes compétences :

Gestion de projets

Management d'equipe

Paie

Audit

Administration du personnel

Comptabilite

Controle de gestion