Sébastien JOLY

Alterner les missions d'AMOA et de gestion de projets MOE/MOA



Secteurs d'activité

- Assurances : Gestion des clients / Gestion des contrats / Assurance IARD / Assurance Collective / Assurance Vie

- Banques et organismes financiers : Tenue de compte / Gestion des débiteurs / Crédit à la consommation / Crédit Immobilier / Revolving / Simulation de Prêts / Souscription crédit / Domaine EPARGNE / Epargne réglementée : PEL CEL PEA / Facturation/ Rémunération de compte / Gestion des mandats d'épargne / Gestion des offres packagées / Fiscalité/ IFU / Produits et tarifs / Référentiel Personne / Structure / Poste de travail / Domaine TITRES



Savoir-Faire

- Accompagnement du changement : Conduite du changement

- Communication : Animation d'ateliers / Animation de comités / Animation de réunion / Transfert de connaissances

- Conception et développement : Analyse des besoins fonctionnels / Conception d'application / Rédaction des spécifications fonctionnelles / Processus de gestion des évolutions / Migration - Fiabilisation des données / Migration SI / Règles de reprise des données / Couverture des exigences / Elaboration des plans/campagnes de tests / Suivi des anomalies / Tests de Recette fonctionnelle, Homologation, Validation MOE / Tests de Recette utilisateur MOA

- Gestion de projet / Management : Coordination de déploiement et bascule de SI / Coordination suivi de projets / Chiffrage / Elaboration budgétaire / Contrôle des coûts projet / Gestion de projets / Management d'équipe / Tableaux de bord et Reporting

- Maîtrise d'ouvrage : Assistance aux utilisateurs / Assistance MOA / Expression du besoin

- Méthodologie : Pilotage d'équipe Offshore



Références significatives

- CREDIT AGRICOLE (CA-Technologies) : NICE - Migration des caisses régionales du SI ATLANTICA vers le SI Unique - Responsable des domaines « Placements » et « Assurances »

- BNP PARIBAS : Cadrage de l'EDB émise par la MOA Cash Management (LACM) visant à automatiser le système de facturation actuel

- BNP PARIBAS : Mise en œuvre de la plateforme comptable BAC/SAR sur le domaine "Produits Packagés"

- CAPGEMINI FINANCE ET SERVICES : Responsable des projets pour le pôle EPARGNE BNPP

- CAISSE D’EPARGNE (CTRCEB) : Assistance à la MOA sur le projet « Gestion des garanties pour les prêts immo/conso»



Mes compétences :

CHEF DE PROJET

AMOA

BANQUES