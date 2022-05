Sébastien JOUAN

• Quinze années d’expérience en recherche et développement en microélectronique

• Solides compétences pour la gestion de projet

• Excellente capacité d’adaptation et grandes qualités relationnelles

• Esprit d’équipe, flexible avec des compétences de facilitation et de leadership

• Bilingue Français – Anglais



Mes compétences :

Gestion de projets

Microélectronique