Sébastien KHELIF

Au travers de mes expériences professionnelles, j’ai pu consolider mes compétences techniques et managériales lors de missions touchant les domaines de l’aéronautique, la défense, le bâtiment, les systèmes embarqués et l’énergie. Cela m’a permis de développer mes capacités d’autonomie et de m’adapter à différents environnements « métier » tout en répondant à de nombreuses exigences et à de nouveaux défis.



Mon expérience a pu être mise à profit dans la création et l’administration de plusieurs projets événementiels, notamment des festivals nécessitant la gestion de prestataires et d'équipes allant de 30 à 40 bénévoles.



Mon profil met en exergue une polyvalence me permettant de répondre aux imprévus et à des attentes ambitieuses.





Mes compétences :

Mécanique

HTML

C

Manutention

Management

PHP

Développement informatique

Electronique embarquée

Gestion de projet

Java EE

VHDL

Planification

Modélisation 3D

Labview

SQL