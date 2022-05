Sebastien LACOUTURE

- création de parfums

- reconstitution de parfums par GC-MS et olfaction

- utilisation de méthodes headspace/ SPME pour l’analyse de produits du marché

- optimisation des méthodes d’analyse GC-MS

- responsable de l'équipe d'analyse GC-MS

- maintenance complète de systèmes GC 5890 series II, MS 5971 & GC 7890A, MS 5975C triple axis, 5977B, Intuvo 9000

- connaissance approfondie de la constitution chimique de nombreuses huiles essentielles

- utilisation courante des matières premières synthétiques et naturelles de la parfumerie

- contrôle olfactif produits finis (parfums) et matières premières

- Commercial, en charge d'un compte client (deuxième en terme de chiffre d'affaires de la société)

- connaissance d’un large éventail de parfums alcooliques et produits fonctionnels du marché

- Anglais : courant, 11 ans passés en Angleterre (Brighton)

- Français : langue maternelle

- Espagnol : courant, 3 ans passés en Espagne (Barcelona)

- Allemand en Catalan : notions

- maîtrise de Word, Excel, PowerPoint (nombreuses présentations)

- Adobe Photoshop, navigation internet

- Chromatographie/ Spectrométrie de masse : Chemstation, RTL, DRS & AMDIS (Agilent technologies), Mass Hunter

- Formpak (logiciel de formulation en parfumerie)



