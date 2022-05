Sébastien LAFON

Riche de vingt années d’expérience en direction d’offices de tourisme, j’ai appris à maîtriser l’ensemble des aspects liés à la gestion touristique locale.

Outre les missions traditionnelles d’un office de tourisme, j’ai développé un réel

savoir-faire dans la conduite de projets collaboratifs avec l’ensemble des acteurs du

tourisme, socioprofessionnels et institutionnels. J'ai également intégré les nouvelles

possibilités offertes par le e-tourisme en matière de découverte, de promotion et de

commercialisation.

L’ensemble des compétences acquises au cours de mes diverses expériences

professionnelles, sous statut associatif ou public, à l’échelle d’une station ou d’une

intercommunalité, me permet d’intégrer rapidement les enjeux d'un territoire.



Mes compétences :

PC Hardware

Apple Mac

Audit