Stéphanie LUGALDO

Enseignante professionnelle et dynamique, spécialisé dans l'enseignement niveau A1-A2, B1-B2 oral et écrit, a enseigné la langue et la littérature italienne aux élèves du collège et du lycée suivant le programme approuvé par le Ministère de l'Education Nationale.

Agent d'accueil, réceptionniste, gouvernante et agent de ménage. (compétences: sens de l'organisation et méthodologie du travail du nettoyage, connaissances des proprietés, des précautions d'emploi et de stockage des différents produits de nettoyage, rapidité et qualité d'exécution, renseigner les clients sur les prestations de l'établissement et les modalités de réservation, accueillir les clients à leur arrivée et effectuer les formalités administratives liées à leur séjour, effectuer l'encaissement, modalités d'accueil, gestion comptable et administrative, techniques de prévention et de gestion de conflits, utilisation du logiciel Resalys, visites guidées en italien et en français et envoi de devis par courriel.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel