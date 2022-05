Sébastien LAMBERT

Afin de concillier au mieux vie personnelle et profesionnelle je souhaite aujourd'hui me rapprocher de la region du Havre (ou tout du moins de l'axe Rouen / Le Havre).



Fort de mes douze années de pratique dans les domaines de la mise en service d'installation, de la qualification d'équipement et de la validation de procédés dans deux grands groupes pharmaceutiques, je suis actuellement à l'ecoute d'opportunités.



Ces opportunités pourraient me mener a travailler dans des projets industriels en lien avec la pharmacie, la pétrochimie, l'agro-alomentaire ou la cosmetique.



Mes compétences :

Lead Management & Lean System

Statistica

Qualification

Commissioning

Validation

Gestion de projet

Industrie

Informatique