Sebastien LAMBERT

DAHER:

Chef De projet DAHER



Étude et mise en place de prestation pour Caterpillar, Airbus, Lear, Delphi.

Amélioration de proproductivité pour les flux d alimentation de ligne Airbus sur st Nazaire.

Amélioration de prestation en terme de productivité et qualité sur Caterpillar (- 12 % de non qualité,+ 5 % de productivité)





Logistique Industrialisation VALEO:



Au sein de Valeo, j'ai pu travailler sur les items suivant :

- Amélioration des flux internes: manutention, packaging, flux d'information en Kanban

- Développement de packaging spécifique: conteneur métallique, rotomoulé ou thermoformé pour des composants spécifiques.

- Suivi et gestion de transporteur: mise en place de tournée, chiffrage, suivi prestation en qualité coût et délai.

- Suivi et gestion des surfaces: reamengament des surfaces de stockage usine (mise à plat pour éviter les manutentions au chariot,...). Design des surfaces pour des nouvelles implantation en Turquie ou en Roumanie.

- Démarrage de projet logisrique: mise en place de la logistique sur des nouvelles usines en Russie, Roumanie et Turquie



Mes compétences :

Logistique

Gestion de projet

Amélioration continue