Sebastien LAUDE

Dans un contexte économique de plus en plus concurrentiel et en phase de révolution industrielle, l'amélioration de la performance de l'entreprise est indispensable. Cette évolution met l'homme au cœur de ce processus et s'appuie sur le développement des compétences des équipes et leur implication afin de les motiver dans cette démarche.

Cette valorisation de l'individu et la cohésion au sein des équipes sont des valeurs qui me sont chères.



Mon parcours m'a permis de manager des équipes et j'ai pu percevoir les besoins des Hommes dans l'entreprise mais aussi certaines limites dans la prise en compte de leurs idées.



J'ai développé des compétences en analyse financière et en management de projet en évoluant dans le contrôle de gestion. J'ai ainsi eu l'opportunité d'être au cœur des décisions stratégiques et de travailler en transverse avec différents acteurs de l'entreprise.



De plus, la recherche de la performance est une source de motivation importante dans ma vie professionnelle, personnelle et sportive.



C'est dans le but de développer ces compétences et de m'épanouir professionnellement que je me consacre pleinement au Lean Management dans ma carrière.



Je suis donc à l'écoute de toutes opportunités et serai ravi d'élargir mon réseau professionnel.



Mes compétences :

Amélioration continue

Contrôle de gestion

Informatique

Management

Visual Basic for Applications

SMED

SAP

Microsoft Office

Microsoft Excel

Microsoft Dynamics AX

Kanban

ERP

Innovation