Sébastien LAVANDIER

Depuis le mois de mai 2012, je suis technicien dans un laboratoire de caractérisations mécaniques pour la société RESCOLL (33) accréditée COFRAC et NADCAP. Nous sommes des prestataires de services pour des sociétés qui nous donnent des éudes à mener ou bien des essais mécaniques à réaliser.



De Septembre 2003 à mai 2012 :

Technicien d'abord chez RHODIA puis BLUESTAR Silicones à Saint-Fons (69), dans le laboratoire Formulation RTV II (Silicone)

L'objectif principal de mon travail : La Recherche et développement de nouveaux produits silicone, la rédaction de notes techniques ainsi que la présentation de résultats et de propositions pour la suite des projets avec le n+1.

Résolution de problèmes liés à la fabrication de produits silicone.

Responsable sécurité du laboratoire, gestion de la qualité dans le laboratoire, encadrement technique des stagiaires.





De mars 2001 à septembre 2003, j'ai travaillé comme technicien pour RHODIA RECHERCHE à Aubervilliers (93), dans le Groupe Revêtements.

Mon Travail était ainsi composé:

Mise au point de nouveaux protocoles et de tests utilisés en application.

Amélioration des procédés pour une meilleure productivité.

Résolution de problèmes clients.

Formulation de bains couchage pour le papier et de peintures décoratives et industrielles.

Rédaction de notes techniques et rapports (français / anglais).

Responsable d'appareils sous "Assurance Qualité".



Mes compétences :

Formulation

Rhéologie

Word

Excel

Powerpoint

ATG