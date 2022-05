Sébastien LAVENELLE

J'ai 15 ans d'expérience dans l'informatique décisionnel.



J'ai débuté en identifiant des indicateurs et développant des rapports sur des outils tel que Cognos et Business object. J'ai acquis une bonne expérience sur la collecte et l'intégration des data dans des entrepôts de données, dont de forte connaissance sur l'ETL d'Informatica de PowerCenter.

Et par surcroît, j'ai une solide expérience d'Oracle, SQL, d'import/export, Sql Loader et de l’environnement Lunix/Unix avec le Shell.



Je suis capable de travailler en équipe, de recueillir le besoin, de rédiger des documents de travail et de participé aux différentes phases d'un projet de son l'élaboration à sa mise en production.





Mes compétences :

Oracle

Informatica

Sun Solaris

Microsoft Office

SQL

Microsoft SQL Server 6.5

Microsoft Access

Linux Red Hat

C#

HTML/CSS