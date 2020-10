Sébastien LAVIE

Ingénieur production, j'ai débuté en tant que responsable d'atelier au sein de l'usine Rasec à Romorantin, entreprise spécialisée dans le meuble d'encaissement et meuble d'accueil pour grandes surfaces, gérant les ateliers de peinture, menuiserie et portillon électrique.

En 2011, j'ai pris les fonctions de responsable opérationnel filiale en Inde pour la société HOYEZ, division cloison du groupe Rasec, avec pour mission l'implantation d'une usine en périphérie de Mumbai, le déploiement technique du produit, le développement et l'approvisionnement des composant sur le marché local, ainsi que la gestions des chantiers de pose.

Courant 2013, j'ai pris en charge l'usine Rasec situe sur Tcherkassy en tant que Directeur Industriel, afin de developper l'activité, diversifier la production et augmenter la rentabilite du site.

Je suis aujourd'hui a la recherche de nouveaux challenges dans le domaine de la gestion de site industriel et l'amélioration de production



Mes compétences :

Amélioration continue

Management

Gestion de projet

Qualité

SolidWorks

Mécanique

Informatique

Lean manufacturing

Erp