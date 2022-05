Sébastien LE BOUFFANT

Manager E-commerce



Avec 10 années de pilotage de projet Web, je me passionne pour la construction de projets E-Commerce d'envergure et leur développement commercial.

Du plan marketing au management des équipe techniques, J'ai une forte expérience de la transversalité et de la communication.



J'affectionne particulièrement :

- Communiquer en multi canal : choisir un concept, piloter un plan promotionnel



- Développer les ventes « online » : identifier les leviers de croissance, négocier des partenariats, acquisition et fidélisation clients, générer du trafic Internet (adwords, affiliation, référencement, emailing, web 2.0)



Mes compétences :

Marketing

Internet

Communication

Management

Web