Sebastien LE CREN

Entreprises le cren Environnement Nous sommes joignable au 0658422400 mail amiante.lecren.environnement@

gmail.com



Nous avons au sein de nos partenaires



GTE. L'entreprise de désamiantage

Le curage de bâtiment



Lecren environnement c'est aussi plusieurs partenaire pour



La formation sous section 4 à 280 € ht pour les opérateurs et 1000€ l'encadrement technique



Le conseil à la certification amiante

La préparation de tous documents techniques.



Maîtrise de la démolition avec l'amiante en place.( selon certain chantier ou le retrait de l amiante deviens dangereux )



La décontamination de terrain et sites polluées



Notre entreprise est partenaire avec une entreprise générale de bâtiment.



Notre force est un savoir faire qui a convaincue et fidélisés nos clients depuis 10 ans.



Nous avons réalisé plus de 17 millions dans le désamiantage et avons la confiance à ce jour de 32 maîtres d'ouvrages qui ont soutenus ce projet.



L' insertion social est aussi un de nos fondement. Nous avons créer 60 postes en 4 ans en réinsertion à travers 2 structures antérieure.



Nous travaillons sur le réseau national. Notre équipe se compose de 52 collaborateurs et collaboratrices à travers les différentes entreprises.



Mes compétences :

Responsable technique amiante

Dirigeant de la société bl desamiantage

Dirigeant de la société amiant environnement

Informatique

Organisation