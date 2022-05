Juillet 2014, Nicolas Dulon et Sébastien Le Guen créent ACSEND

Société spécialisée en Solutions Informatiques Professionnelles à Plérin.



Les métiers d’ACSEND,



La Sécurité de vos Systèmes d’Informations,

La Gestion de vos Réseaux,

Le Matériel & la Mobilité,

Les Impressions & l’Affichage,





- Protection des postes de travail et Serveurs avec KASPERSKY (Logiciel de Sécurité)

- Solutions Serveurs MICROSOFT & LINUX locales ou dédiées - Serveur Intel

- Installations des Solutions Serveurs (Data, Messageries, Applications métiers)

- Protection des données, solutions locales TANDBERG DATA ou dédiées,



- Solutions de sécurisation des réseaux, VPN, Proxy, Firewall avec GATEPROTECT

- Administration des Réseaux : Switch manageable, POE,

- Installations de baies de brassage (Eléments Actifs & Passifs)

- Conseils et Gestion des accès FAI



- Solutions TOSHIBA Pc Portables Professionnels,

- Déploiement de parcs Informatiques, masterisation,

- Solution de protection sur mesure MOBILIS

- Gestion du poste de travail (ergonomie)



- Solutions d’impressions Professionnelles EPSON,

- Impressions Grands Formats, Impressions Etiquettes & signalétique, Matricielles

- Installations des Solutions d’impressions – Gestion des consommables

- Affichage Dynamique TOSHIBA, Projection et Projection Interactive EPSON,



ACSEND vos propose également,

- Etude & Conseil à l’optimisation de vos systèmes d’informations

- Contrats d’Assistance et de Maintenance, Prestations de services à la demande

- Applications de Gestion d’Entreprise EBP PME & SAGE PME

- Votre Comptabilité, votre Gestion Commerciale, votre solution Paie,

- Vos Solutions de Mobilité, Dématérialisation, d’Archivage,



Mes compétences :

Sécurité informatique

Administration réseaux

Gestion de projet

Enterprise Application Integration

Microsoft Windows Server

Linux

Configuration informatique

Mobilité

Impression numérique