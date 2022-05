Sébastien LE PORT

Diplomé de l'école supérieure de commerce à l'IFAG DE RENNES , je suis actuellement en recherche d'emploi dans le domaine du marketing en tant que chargés d'études, chargé de mission, ou assistant chef de produit ou merchandising.



Formation:



-2005: Bac Economique et Sociale (mention Assez Bien) à Sainte Anne d'Auray (56)



-2006-2008: DUT GEA (gestion des entreprises et des administrations) spécialisation PMO (Marketing) à l'IUT de Vannes



- 2008-2009: Licence Bachelor Responsable Opérationnel de Centre de Profits à l'IFAG Rennes

(Stage chez Ouest-France)



- 2009-2011: Master Responsable Opérationnel de Centre de profit à l'IFAG Rennes



Expériences Professionnelles :



•Février à Décembre 2011 : Stage de fin d’étude en tant qu’assistant marketing opérationnel, Direction Marketing Société Générale, Rennes



- Réalisation de support de communication

- Responsable de projets d’animations commerciales (inaugurations d’agences et développement de l’offre « migrants »)

- Suivi de la performance commerciale et analyse du marché grand public (production, activité « rendez-vous »)

- Animation de la force de vente sur des challenges commerciaux





• 01/2009 – 05/2009 Stage de 5 mois en alternance chez Ouest-France en tant que chargés d’études marketing

Missions effectuées :

-Réalisation d'étude de marché pour support internet et mobile

- Elaboration des enquêtes qualitatives et quantitatives soumis au Panel

- Gestion des études on-line sur les panels de lecteurs

- Veille concurrentielle et sectorielle sur les médias

- Etude de satisfaction concernant les pages fins de journal, nouvelle formule du journal

-Recommandations stratégiques pour le groupe Ouest-France



• 04/2007 - 06/2007 Stage de 3 mois dans l’entreprise LE DORE en tant qu'assistant responsable administratif et financier

Missions effectuées :

- Enregistrement des opérations comptables courantes de l'entreprise

- Gestion des dossiers d'impayés à soumettre aux assurances de crédit

- Mise en place de tableaux de bord concernant les différents services de l'entreprise

- Analyse financière de l’entreprise avec analyse de l'évolution sur plusieurs années



Expérience associative :09/2008 - 06/2009

Poste de trésorier puis de vice-président au sein de l'association de glisse (surf-bodyboard-kite surf)

- organisation de la LR beach cup (compétition inter-ESC sur la plage avec différentes activités)

-organisation d'une compétition de surf à Lacanau (logistique-Hébergement-compétition etc)



Mes compétences :

Assistant chef de produit

Chargé de mission

Chef de produit

COMMERCE

Marketing

Merchandising

Recherche