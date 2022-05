Sebastien LE ROUX

Mon parcours universitaire a toujours été orienté autour des Statistiques et de l'Informatique. J'ai été diplômé successivement d'un DUT STID, d'une Licence Professionnelle Data Mining, d'une Maitrise d'Econométrie et enfin d'un Master 2 en Informatique Décisionnel et Statistiques.



Lors de mon stage de fin d'étude en Master 2, j'ai mis en place un score d'attrition pour les AGF. Au sein du pôle VIE et de la Direction Marketing, le but était d'identifier les clients avec la plus forte probabilité de quitter AGF et de proposer une offre commerciale adéquate afin de les retenir.



En novembre 2006, j'ai intégré la Société Générale au sein du service Condition d'Emploi France. Cet obervatoire a pour but de produire des Tableaux de Bord à destination de la Direction et l'ensemble des reportings pour les partenaires sociaux. Ce poste nécessite une bonne maîtrise du logiciel SAS afin d'automatiser la production des rapports statistiques.



Depuis juin 2012, je travaille pour Bouygues Télécom en tant que Chef de Projets Statistiques dans la Direction Analyses et Modélisations CRM. Ma mission principale est de fournir des analyses statistiques pour la Direction Marketing notamment afin de lutter contre le "Churn". J'ai ainsi eu l'occasion de mettre en place une segmentation comportementale de nos clients, des scores d'attrition ainsi que des scores d'appétence par canal de contact. L'ensemble de ces travaux sont primordiaux pour lutter efficacement contre le churn.



Mes compétences :

