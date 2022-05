Sébastien LE TOUZÉ DE LONGUEMAR

Bonjour



Sébastien, d’origine versaillaise, j’ai très tôt été attiré par le monde du travail. Curieux et touche à tout, j’ai débuté mon expérience professionnelle dans le sport alternant secteur associatif et compétitions. Mon brevet d’état m’a permis de poursuivre mon expérience à l’étranger en intégrant les équipes d’ouverture des clubs de vacances Look Voyage.



Décidé à changer de vie, je me suis installé dans la région de Montpellier où j’ai ensuite passé mon diplôme de moniteur auto-école. Si j’ai pu y utiliser mes compétences en pédagogie et rapports humains, l’auto-école m’a également permis d’acquérir un goût prononcé pour le commerce.



Fort des ces multiples expériences et toujours curieux de découvrir de nouveaux horizons, je me suis vu confié récemment une mission d’audit et de formateur au sein de la société AT Patrimoine (Montpellier). Cette dernière activité a confirmé mon envie de poursuivre dans le domaine de l’audit en intégrant le société FPCR Développement dont je suis l’un des intervenants.



Si l’audit dans les entreprises permet la médiation entre les dirigeants et les salariés mon intervention aide les entreprises à améliorer les performances de leurs salariés ainsi que l'organisation du travail et la gestion des postes de travail.



Mes compétences :

Formateur

audit