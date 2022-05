Sébastien LECLERC

Scrum master depuis 2018 chez Contentside, je suis intervenu chez LexisNexis sur plusieurs projets d'intelligence artificielle afin de guider l'entreprise dans sa transformation agile et accompagner deux équipes sur les concepts de l'agilité et la méthodologie scrum.



À la fois Product owner et scrum master pendant 5 ans chez Sigt, je rédigeais les user stores sur un outil édité en interne à destination des collectivités publiques et de certaines sociétés privées. J'accompagnais une équipe de 2 à 3 développeurs sur les principes de l'agilité et le scrum.

Product Owner et Business Analyst de 2008 a 2013 chez SIGT, sur la refonte 17 applications ai conseil départemental de Seine-Saint-Denis.



Expérience de plus de 10 ans dans des environnements agiles j'ai également des expériences dans le management d'une équipe de développeurs, l'expression des besoins utilisateurs, le recettage d'applications et le suivi financier des affaires.

Expérience métier développée dans les domaines de la métrologie, de l'autosurveillance et de la qualité de l'eau puis dans le domaine de l'intelligence juridique.

Formateur sur les outils développés à SIGT dont l'application EVE'm et sur Business Objects Xi 4.1 et 4.2.

Intégrateur Business Objects.

Maîtrise de la création de rapports et d'univers BusinessObjects.

Utilisation des outils JIRA, Trello et Slack au quotidien.



Mes compétences :

Informatique

Maintenance

Gestion de projet

Gestion de la qualité

C#

Microsoft .NET

ASP

MS SQL

Oracle

Dba

Eau et assainissement

Gestion des projets

Hydrologie

PostGresSQL

BusinessObject

SQL Server

SQL

PowerAMC

Power designer

PLSQL

PL/SQL

Communication interne

Pédagogie

TMA

Formation professionnelle