Sébastien LECOMTE

Actuellement multi-entrepreneur, co-gérant de deux entreprises : l'une spécialisée dans les services Web (Création de site internet, création graphique, etc.) appelé les-creaphistes

et l'autre spécialisée dans l'édition médicale et médico-sociale nommée Boréas.



Parallèlement, je travaille en tant que formateur dans les centres de formation spécialisés dans le Handicap : l'Association Information Recherche et l'UNAPEI.



Je suis aussi bénévole en tant que membre de la commission nationale des EEUDF et du Scoutisme Français.



Mes compétences :

Audit

Design

Graphisme

Internet

Médical

Programmation

Référencement

Site internet

Web