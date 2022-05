Sébastien LEGRAND

Titulaire d'un Master 2 mention très bien en droit social obtenu au sein de l'Université de Lille 2 en septembre 2013, j'occupe actuellement un poste de juriste junior en droit social au sein de l'établissement public administratif Voies navigables de France.



Ce poste me permet d'intervenir dans de nombreuses disciplines : Droit du travail (relations individuelles et collectives), droit de la fonction publique et droit de la sécurité sociale. En effet, VNF est un établissement public atypique qui emploie aussi bien des salariés de droit privé que des agents de droit public.







Mes compétences :

Droit

Droit du travail

Droit social

Formation

juriste

PROTECTION SOCIALE

Ressources humaines