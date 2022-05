Sébastien LEMOING

Management d'équipes (7 années d'expériences de management d'équipes, sur 3 postes successifs différents) : Recrutement, développement des plans de formation, animation, entretiens annuels

Gestion de projets

Gestion des incidents et des problèmes et travail en condition de crise (Manager de crise du réseau Mobile SFR depuis 6 ans)

Trés bonne connaissances des outils d'exploitation réseaux SI et télécom

Mise en place et optimisation de processus (ITIL) et d'outils d'exploitation pour l'optimisation de l'efficacité

Pratique de la qualité de service

Gestion contractuelle et relation client (développement d'offres commerciales et objectifs de satisfaction client)

Pilotage financier (élaboration des budgets annuels)

Travail transversal au sein d'organisations complexes



Mes compétences :

Télécommunication

Supervision

Manager

Gestion de crise

Performance Management

Leadership

Réseau

Pilotage de projet