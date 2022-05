Sebastien LEROUX

Près de 15 ans d'expérience en marketing et commerce qui m'ont permis d'aiguiser mes compétences d'analyse stratégique, de conduite de projets, de maîtrise des outils de communication, de management...

Autant d'atouts qui font de moi, aujourd'hui, un acteur de votre réussite de demain.



Mes compétences :

Gestion de projet

Communication

Creation de supports de ventes

Management d'equipe

Organisation de salons professionnels

Connaissance marché CHD

Creation et gestion d'un business plan

Definition d'axes strategiques et outils d'applica

Techniques de vente

Création d'outils trade et promotionnels

Nutrition et dietetique

Connaissance biochimie alimentaire et bacteriologi