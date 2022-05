Sébastien LEROY

Spécialisé dans le développement Web dans une équipe de développement, j'ai mis à profit ma formation pour agréger mes compétences techniques et mes connaissances métiers afin de les appliquer aux différentes problématiques d'une grande entreprise.

Cela me permet aujourd'hui de pouvoir proposer et concevoir des solutions répondant aux besoins métier d'un service global en m'assurant que les différentes contraintes et attentes soient respectées.

Quelque soit la transformation métier, ma force est de poser les questions pertinentes aux différents intervenants métier et m'assurer que la solution choisie (interne, externe ou à créer) et mise en œuvre: 1) Réponde au besoin initial 2) Est innovante 3) optimise et améliore le travail au quotidien.



Mes compétences :

Marketing

Javascript

Qualité

SQL Server

asp.net

Web

Microsoft Project

ERP

EAM

AngularJS

MySQL

Microsoft Windows Server

Microsoft Windows

Microsoft Visual Studio

Microsoft Visio

Microsoft SharePoint

Microsoft Office

MVC

Contract Lifecycle Management

ITIL

Application Management Services

Apache Subversion

AJAX

Web 2.0

Développement web

Urbanisation

Gestion de projet

Recueil des besoins

Architecture SI

Analyse des besoins

Modélisation de processus

HTML 5

CSS

IIS