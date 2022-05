Sébastien LIENARD

Bonjour à tous,



Et oui, cela fait déjà 15 ans que je travaille dans la distribution, que le temps passe vite !!!



Après avoir commencé comme responsable de magasin pour le groupe Vivarte, j'ai travaillé chez Darty comme chef des ventes durant 4 ans, j'ai ensuite franchi le pas et pris le poste de directeur de magasin pour la société Top Office ce qui m'a permis de voir du pays (Marseille, Clermond Ferrand etc....).

Etant un homme de challenge, j'ai participé au lancement d'un nouveau concept de magasin de décoration, expérience très enrichissante qui malheureusement n'a pas abouti vers un déploiement.

A ce jour je suis chef de secteur Aménagement chez Castorama, je gère une équipe de 20 personnes pour un chiffre d'affaires de 13 millions d'euros.



Mes compétences :

Compétiteur

Pugnacité

rigueur

Donne du sens