Je recherche actuellement un poste sur la France .

Mon expérience professionnelle dans le domaine de l'immobilier m'a permis d'appréhender les fonctions de négociateur en entreprise et commerce, de gestionnaire de copropriété (1000lots) et de principal de gérance avec une équipe de 3 personnes et un portefeuille de 500 lots à mon actif.

Je suis motivé,déterminé et j'ai le sens de la communication