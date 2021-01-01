Sébastien LITTY

Mes compétences :
Vente
Négociation
Développement commercial
Entreprises
GROUPAMA
- Chargé de Clientèle Collectivités
Paris2015 - maintenant
Crédit agricole
- Conseiller commercial
Montrouge2011 - 2015
FESTILIGHT
- RESPONSABLE DE SECTEUR
2004 - 2011RESPONSABLE DE SECTEUR, FESTILIGHT
ACTIVITE : ILLUMINATION DE NOEL POUR PROFESSIONNELS
SUIVI ET DEVELOPPEMENT D'UN PORTEFEUILLE DE CLIENTS PROFESSIONNELS (GROSSISTES ELECTRIQUE, JARDINERIES...)SUR 25 DEPARTEMENTS.
FORMATION DES EQUIPES COMMERCIALES DES CLIENTS, ACCOMPAGNEMENT ET AIDE A LA VENTE SUR LE TERRAIN, CONSEIL DE MISE EN STOCK, ORGANISATION DE SALONS PROFESSIONELS.
CENTURY 21
- NEGOCIATEUR IMMOBILIER EN LOCATION
Lisses2003 - 2004SUIVI D'UN PORTEFEUILLE DE GESTION LOCATIVE A DEVELOPPER ET CONSEIL EN LOCATION
EXAPAQ
- ATTACHE COMMERCIAL
Paris2003 - 2003EN CHARGE DU SUIVI ET DU DEVELOPPEMENT D'UN PORTEFEUILLE EXISTANT D'ENVIRON 100 A 150 CLIENTS PROFESSIONNELS SUR 4 DEPARTEMENTS DANS LE DOMAINE DU TRANSPORT DE PETITS COLIS