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Sébastien LITTY

Paris

Election législatives 2022

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En résumé

Mes compétences :
Vente
Négociation
Développement commercial

Entreprises

  • GROUPAMA - Chargé de Clientèle Collectivités

    Paris 2015 - maintenant

  • Crédit agricole - Conseiller commercial

    Montrouge 2011 - 2015

  • FESTILIGHT - RESPONSABLE DE SECTEUR

    2004 - 2011 RESPONSABLE DE SECTEUR, FESTILIGHT
    ACTIVITE : ILLUMINATION DE NOEL POUR PROFESSIONNELS

    SUIVI ET DEVELOPPEMENT D'UN PORTEFEUILLE DE CLIENTS PROFESSIONNELS (GROSSISTES ELECTRIQUE, JARDINERIES...)SUR 25 DEPARTEMENTS.
    FORMATION DES EQUIPES COMMERCIALES DES CLIENTS, ACCOMPAGNEMENT ET AIDE A LA VENTE SUR LE TERRAIN, CONSEIL DE MISE EN STOCK, ORGANISATION DE SALONS PROFESSIONELS.

  • CENTURY 21 - NEGOCIATEUR IMMOBILIER EN LOCATION

    Lisses 2003 - 2004 SUIVI D'UN PORTEFEUILLE DE GESTION LOCATIVE A DEVELOPPER ET CONSEIL EN LOCATION

  • EXAPAQ - ATTACHE COMMERCIAL

    Paris 2003 - 2003 EN CHARGE DU SUIVI ET DU DEVELOPPEMENT D'UN PORTEFEUILLE EXISTANT D'ENVIRON 100 A 150 CLIENTS PROFESSIONNELS SUR 4 DEPARTEMENTS DANS LE DOMAINE DU TRANSPORT DE PETITS COLIS

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