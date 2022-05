Sébastien LO DUCA

Juriste de formation, en poste chez Dell pendant 6 ans, j'ai occupé les différentes fonctions de chargé de recouvrement et credit manager en France et en Belgique. Après une expérience de consultant chez LowendalMasaï, j'ai intégré la Direction Financière de Whirlpool pour piloter l'activité Credit & Collection.



Mon objectif : accompagner l'entreprise dans son développement commercial tout en réduisant le risque de non paiement, dans un contexte fortement concurrentiel.

Mon challenge principal : assurer un service de qualité sous contrainte de ressource limitée dans un contexte de transformation de l'organisation Financial Services.





Mes compétences :

Recouvrement