Sébastien LOGET

Issu d’une formation supérieure dans le domaine de l’environnement, j’ai travaillé au sein de bureaux d’études spécialisés dans l’ingénierie conseil principalement pour des industries agro-alimentaires ainsi que des installations de traitement de déchets.



Suite à cette expérience réussie en France et à l’étranger, j’ai décidé d’ajouter la compétence informatique à mon profil professionnel. De ce fait j’ai intégré le Master Compétence Complémentaire en Informatique (CCI) à l’ISTIC de Rennes en 2011.



Actuellement en poste dans la société Sopra Group à Rennes au sein de la division télécom, je suis un acteur pluridisciplinaire d’un projet de modernisation d’une application dédiée à la prise de commande de lignes téléphoniques. Bien que reconnu en tant que référent fonctionnel autour des propriétés de cette application, j’ai également participé à la phase de développement informatique (java, web).



Aujourd’hui fort de compétences techniques dans le domaine de l’environnement et de l’informatique, je souhaiterais mettre à profit mes connaissances et mon aptitude relationnelle au service du client via le conseil ou en tant que chargé d’affaires.



Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Test fonctionnel

Analyse fonctionnelle

Développement informatique

Étude d'impact

Conseil

Ingénierie

Traitement des eaux

Environnement