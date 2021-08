Sebastien LOUBRY

Marché de la pièce détachée de rechange automobile et du véhicule utilitaire léger : embrayage, démarrage & charge, essuyage, éclairage, refroidissement, freinage et climatisation.

Responsable de la vente, programmes et services, des négociations et de la marge.

Negociation des référencements distributeurs stockistes.

Mise en place des plans de développement client, tournées accompagnées avec les distributeurs.

Formation des distributeurs et des forces commerciales.

Conseil marketing local pour le distributeur, organisation de soirées techniques, et téléventes.

Optimisation des stocks. Pilotage des budgets alloués aux distributeurs, des actions commerciales, mise en place de la stratégie du secteur et des actions correctives.

Gestion des litiges clients, gestion des garanties.



