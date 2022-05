Mes compétences :

Scilab

PostGresSQL

C#

MySQL

C

Python

Mplab

Linux

PHP

Silverlight

CAN

Qt4

C++

JAVA

Matlab

Microcontroleur

Oracle

Avr

PL/SQL

Android

Automatisme

Électrotechnique

Électronique

Qt

UML

Spring mvc

JEE

JPA/Hibernate

Maven 2

Agile

Scrum

WPF