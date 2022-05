Sebastien MALET

Nous vous proposons un plan de carrière illimité et riche en atouts.



Secteur d’activité:



* Croissance forte d’un secteur mondial d'1 milliard de dollars

* Meilleure alternative pour des services dont les clients ont besoin et se servent tous les jours.

* Des technologies de pointe



Revenus:



* Un Plan de rémunération très intéressant

* Un potentiel de revenus à court terme

* A long terme, un revenu récurrent



Modèle d’entreprise:



* Une vraie demande – vous offrez aux gens des services indispensables qu’ils utilisent déjà.

* Un système éprouvé – dont le succès dure depuis 16 ans et ne cesse de croître

* Universel – la liberté de travailler à plein temps, à mi-temps ou même à "quart-temps" sans aucune expérience nécessaire



Soutien:



* Un système complet de formation et de soutien pour répondre en direct à vos besoins professionnels

* Des sessions de formation locales, régionales et internationales réellement dynamiques

* Une formation et du matériel de marketing conviviaux

* Un service personnalisé pour vos clients



Sébastien Mullet

0616840021

mullet.sebastien@gmail.com



Mes compétences :

Business

Distribution

Leader

Relationnel