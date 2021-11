Sébastien ROSE

Après avoir obtenu mon diplôme de BTS Assurances, j'ai intégré PACIFICA à Lyon en tant que gestionnaire sinistres par téléphone.

J'ai occupé ce poste pendant six ans et j'ai pu acquérir les connaissances nécessaires à la gestion des sinistres particuliers en automobile, MRH et corporel.



J'ai ensuite travaillé au sein du service Production Construction de la SMABTP à Lyon dans le souhait d'élargir mes compétences.



En 2005, j'ai rejoint le monde du courtage au sein du cabinet DIOT.



Jusqu'en 2010, j'étais en en charge de la gestion de sinistres flottes automobiles d'entreprises.

A partir Mars 2010, mes fonctions se sont élargies à la gestion des sinistres risques divers des entreprises, en particulier dommages aux biens.

J'ai également été en charge du suivi des états comptables sinistres auprès des compagnies dans le cadre d'une délégation de paiement.



De Novembre 2013 à avril 2016, toujours au sein de DIOT RHONE ALPES, j'ai rejoint le service production en qualité de gestionnaire technico-commercial, en charge d'un portefeuille de particuliers VIP et de professionnels pour lesquels j'ai gere des contrats multirisques et flotte automobile essentiellement.



En avril 2016, j'ai rejoint FILHET-ALLARD & CIE en qualité de chargé de comptes flottes automobiles: un poste spécialisé dans le risque automobile avec des missions variées : gestion au quotidien de flottes d'entreprise, préparation et établissement des cahiers de charges auprès des assureurs, analyses et négociations des propositions, gestion et négociation des renouvellements.



A la suite d'une opportunité professionnelle me permettant de rejoindre ma région d'origine, j'ai intégré le cabinet CETRI à Montpellier en janvier 2017. D'abord en charge de la gestion des sinistres auto et dommages aux biens des professionnels de l'automobile, j'ai pris en Mai 2017 la responsabilité du service Sinistre.



Mes compétences :

assurances

sinistres

communication

Qualité de service

Empathie