Bonjour et bienvenue sur mon profil,



Nouveau souffle professionnel, je commence une belle aventure en tant que directeur d'une agence Caisse d'Epargne.



Mon principale atout ? Être d'un optimisme à tout épreuve en prenant toujours la vie du bon côté.



Ma différence ? Éternel curieux, j'aime apprendre des gens qui m'entourent. Professionnellement ou en privé, c'est ce qui me fait avancer chaque jour.



Sportif dans l'âme, j'ai développé le goût du challenge.

Dynamique et pragmatique, j'aime réussir ce que j'entreprends.



Une citation que j'ai toujours en tête : " Pour réussir, retenez bien ces trois maximes: voir c'est savoir, vouloir c'est pouvoir, oser c'est avoir. "



Au plaisir de vous lire, n'hésitez pas à me contacter par email: sebastien.staiger@laposte.net



http://fr.viadeo.com/fr/profile/sebastien.staiger



Mes compétences :

Informatique

Négociation

Commerce

Vente

Relation client

Energie

Commercial

Internet

banque

conseiller commercial