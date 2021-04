Sébastien THOMELIN

J’ai toujours été passionné par l’être humain et lu de nombreux ouvrages sur le sujet, tant sur les aspects de management, de développement personnel, de psychologie, de neuroscience que de philosophie.



Après 7 ans en tant que consultant en gestion des risques, j’ai naturellement évolué vers la formation en gestion de risque et le coaching. Ceci m’a permis de transmettre et d’accompagner les personnes dans leur évolution.



Le goût pour l’humain étant plus fort que la gestion de risque, je me suis formé aux thérapies brèves, afin d’accompagner plus en profondeur.



A la mort de mon père, j'ai découvert que je ressentais les "énergies". Dans un premier temps, j'étais un peu troublé, car ça ne correspondait pas à mon côté "rationnel". J'ai donc fait de nombreuses recherches et j'ai vu qu'il y avait de nombreuses études scientifiques sur le sujet. Une fois ceci validé par mon côté "rationnel", je me suis formé aux techniques énergétiques et j'ai expérimenté.



J'ai continué en parallèle les approches thérapeutiques classiques. Et avec le temps, les deux approches ont fusionnées.



Actuellement, j’intègre plusieurs approches thérapeutiques (Hypnose Humaniste, IFS, ANC, CNV…), enrichies de ma clairvoyance (clair-connaissance, clair-ressenti). Ceci, pour vous aider à rencontrer la part inconsciente, qui vous écarte de votre être véritable, et de la pacifier.



En éclairant sur les mécanismes de création et le lien entre l’intérieur et l’extérieur. En vue de vivre la liberté d'être Soi.



Mes compétences :

Coaching

Développement personnel

Energéticien

Hypnotherapie

Reiki