Forte de mon expérience dans le recrutement et la gestion des RH, je suis à même de vous assister sur bon nombre de projets liés au ressources humaines et d'être autonome sur les missions confiées.

De plus, mon expérience de 8 ans dans la vente et le conseil client a renforcé ma diplomatie, mon sens du service et mon aisance relationnelle, applicable dans tous les domaines.

A l'écoute de nouvelles opportunités



Sepopo FREITAS

sepopofreitas@gmail.com



Mes compétences :

Gestion des ressources humaines

Gestion des promotions

Enquêtes de satisfaction

Analyse statistique

Conduite d'entretiens de recrutement

Analyse des besoins de recrutement

Réalisation des profils de poste et sourcing

Proposition active de profils

Suivi personnalisé des intérimaires dans le cadre de l'insertion par l'activité économique

Accompagnement des entreprises dans la mise en oeuvre d'une clause sociale

Montage d'actions de formation