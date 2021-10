Ce qui fait l'unité d'une équipe est la complexité de chacun. Les ressources humaines, ce n'est pas une science exacte, mais juste une passion pour composer l'équipe gagnante où chacun d'entre nous a sa place et complète l'ensemble.

Plus de 20 ans d'expérience, et toujours le même plaisir à découvrir ce que chacun peut apporter.

L'humain est la plus grande richesse de l'entreprise....