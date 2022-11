- Gestion Achats / Approvisionnements / Expediting / Logistique

- Suivi contractuel

- Gestion et suivi de projet

- Conduite de réunion avec fournisseurs et/ou clients

- Coordination relation client/fournisseur

- Management d’une équipe de 9 à 15 personnes

- Commercial : étude de marché, appel d’offre et prospection

- Planification, organisation et réalisation d’essais



Mes compétences :

Approvisionnement

Acoustique

Logistique

Management

Achats