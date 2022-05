Skander BEN ALI

Ingénieur de l'ENIT de Tarbes avec plus de quinze ans d'expérience dans le domaine de l'ingénierie.

Expériences Principales :

Environment :

Inspection et coordination d'inspection.

Suivi fournisseurs (relance, contrôle qualité).

Oil & Gaz :

Gestion de projet d'industrialisation d'outils de mesures physique pour l'exploration et L’exploitation pétrolière.

Nucléaire :

Gestion de projets de fabrication de gros équipements pour les centrales nucléaires,

Gestion de projets en maintenance des centrales nucléaires existantes,

Automobile :

Gestion de projets de conception dans l'architecture GMP (groupe motopropulseur),



Mes compétences :

Soudage

Gestion de projet

Coordination d'inspection

Coordination d'expediting

Qualité fournisseurs