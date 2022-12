Severine GULLSTRAND (GULLSTRAND )

Site professionnel : " https://www.severine-gullstrand.com/ .

"je suis psycho-sophrotherapeute et mon métier est une passion: celle d'aider chaque personne qui le décide à résoudre ses conflits, à surmonter ses difficultés, à gérer ses émotions, et à devenir pleinement acteur et auteur de sa vie. j'exerce dans un cabinet calme et reposant me permettant de recevoir mes patients dans un cadre intimiste et en toute confidentialité.

j'exerce en psychothérapie et en sophrologie quelque soit la problématique ( personnelle, professionnelle, sportive, relationnelle, ...) et pour toutes personnes ( adulte, enfant, adolescent, couple, sportif..). je suis diplomée en relation d'aide , en sophrologie et certifiée en sophro-analyse, sophro-maternité et psychogénéalogie.

vous êtes en situation de crise ou de conflits ? vous chercher à donner un sens à ce que vous vivez ? vous n'arrivez plus à gérer vos émotions ou votre stress ?

cette période difficile est une opportunité qui s'offre à vous car dans toute situation vous avez le choix de ne rien faire et subir , ou de choisir d'en sortir. c'est ce que je vous propose de faire en vous aidant à devenir et être vous même en vous libérant de vos poids du passé , des émotions négatives qui vous perturbent ( anxiété, jalousie, pulsions..), à comprendre pourquoi vous n'arrivez pas à concrétiser vos désirs, vos objectifs, et ceci dans un seul but aller à la rencontre de soi ce qui vous permet d'entamer votre processus de changement , d'acquérir une meilleure confiance et estime de soi afin d'améliorer sa relation aux autres et à soi même. le présent est le moment idéal pour amorcer la création de votre futur tel que vous le souhaitez.





Severine GULLSTRAND



Mes compétences :

sophro-analyse

sophro-maternité

Sophrologue

psychogénéalogie

devlpt psychologique de l'enfant et de l'ado

Relation d'aide par la parole

Sophrologie

Relation d'Aide

Thérapie comportementale et cognitive