Sewu-Steve TAWIA

Senior Risk Manager en private equity, en charge de l'analyse des risques, valorisation...



Diplome du Masters en Finance - London Business School (2009)



Avant, consultant en Strategy & Transformation Consulting pour les marches financiers

> Eurex Trader Certified

> CAIA (Chartered Alternative Investment Analyst)

> PRINCE2 Practitioner

> SixSigma Primer



> Entrepreneurial mindset

Specialties:



> Business: Derivatives across Rates, Equity, Credit and Fund. Notions in Commodities and Insurance



Mes compétences :

private equity

venture capital

start-up, entrepreneurship