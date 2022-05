Sextius LAURY

Administrateur réseaux et systèmes de formation, mais également en téléphonie, un atout développé et approfondi durant mon expérience au sein de la D.S.I.O, comme l’administration d’autocom Alcatel (4200, 4400 et OXO), ainsi que la gestion de plateforme Alcatel-Lucent Omnivista 4760.



Je suis également capable de gérer et de suivre des projets, de partager, de travailler et de m'intégrer dans une équipe déjà active, mais surtout de rendre compte de mes avancements.

Mon expérience en tant que chef de projets, consiste à la refonte du cœur de réseaux de la Mairie de Villejuif et de ses infrastructures distants, un projet à l'échelle de la ville (environ 40 infrastructures), que j’ai réalisé et mené à terme avec une équipe composée de deux membres.



Vous trouverez sur mon profil mon parcours professionnel dont la lecture vous permettra de mesurer l’adéquation de mes compétences à vos besoins.



Mes compétences :

Résaux

Sécurité informatique

Administrateur réseau

Administration système

PABX

RIP

OSPF (Open Shortest Path First)

Microsoft Windows

Microsoft Exchange Server

Linux

LAN/WAN > VLAN

LAN/WAN > LAN

Ethernet

EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol)

Audit

Alcatel

Active Directory

ADSL

Administration réseaux

Informatique

Réseau

Gestion de projet