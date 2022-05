Après deux années passées comme Conducteur des Travaux et Chef Projet Junior en Ouvrages d'Art, j'ai décidé de me spécialiser en Management des Projets et Programmes à SKEMA BS.

Cette double compétence me permettra de mener à terme tout projet dans le respect de la qualité, les délais et les coûts.



Mes compétences :

Autocad

Ms office

Covadis 2012

Ms project

Ouvrages d'art

PsNext

Planification

Gestion des Coûts

Gestion Des Risques